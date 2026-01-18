Se acerca el eclipse más largo del siglo: el día se convertira en noche y no se volverá a repetir en 100 años.

La agenda astronómica internacional vuelve a poner el foco en un eclipse solar que ya despierta expectativa entre especialistas y observadores casuales. La fecha confirmada reavivó el interés por un fenómeno que reúne precisión científica, contemplación y un espectáculo natural difícil de presenciar.

Aunque todavía restan varios años para su concreción, el evento ya empieza a influir en planes de observación y desplazamientos internacionales. Su rareza no radica solo en la duración, sino en una combinación de factores que no se repetirá en mucho tiempo, motivo por el cual la atención crece incluso antes de que el fenómeno se acerque en el calendario.

Atención: cuándo se producirá el eclipse solar más largo del siglo

La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 se registrará un eclipse solar total con una duración excepcional. La fase de totalidad superará los seis minutos, un tiempo poco habitual que lo convertirá en el eclipse más extenso del siglo XXI y en uno de los fenómenos astronómicos más prolongados observados en tiempos modernos.

El eclipse solar llegará en 2027. (Fuente: archivo)

Los estudios astronómicos muestran que eclipses con estas características son extremadamente raros. La NASA detalló que la extensión prevista de la fase de totalidad no volverá a repetirse en muchas décadas y que, en registros recientes, solo el eclipse total de 1991 logró superarla en duración.

Por qué el eclipse solar de 2027 será un fenómeno excepcional

La condición única de este eclipse se debe a una combinación muy precisa de variables astronómicas que se alinearán el mismo día:

La Tierra estará cerca del afelio , su punto más distante del Sol, lo que hará que el astro se perciba levemente más pequeño desde nuestro planeta.

La Luna se ubicará próxima al perigeo , aumentando su tamaño aparente y permitiendo una cobertura total más prolongada del disco solar.

La trayectoria de la sombra lunar atravesará zonas cercanas al Ecuador, donde la geometría orbital favorece períodos más largos de oscuridad completa.

Gracias a modelos matemáticos consolidados y a leyes físicas bien establecidas, los astrónomos pueden calcular con alta precisión la fecha, duración y recorrido del eclipse, con márgenes de error mínimos.

El recorrido de la sombra lunar durante el eclipse más largo del siglo

Durante el evento, la sombra de la Luna avanzará a lo largo de una extensa franja del planeta. El fenómeno comenzará sobre el océano Atlántico y continuará su desplazamiento por regiones de Europa, el norte de África, Oriente Medio y Asia.

Dentro de la zona de totalidad se incluirán países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. En total, el recorrido de la sombra superará los 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Uno de los puntos más destacados será Luxor, en Egipto, donde se prevé una de las duraciones más extensas de oscuridad total y condiciones climáticas favorables para la observación.

Cómo observar el eclipse solar de forma segura

Las agencias científicas internacionales remarcan la importancia de extremar cuidados para evitar lesiones en la vista. Entre las recomendaciones oficiales se destacan: