Cortes de luz en Colombia para este lunes 19 de enero: cuáles son las zonas afectadas

La NASA encendió las alertas astronómicas al confirmar que el cometa 3I/Atlas, un objeto que no pertenece a nuestro sistema solar, se encamina hacia su tramo final de observación desde la Tierra. Se trata de la última oportunidad para contemplar un fenómeno único, ya que, tras su paso, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo sin regresar jamás.

Detectado por el sistema de vigilancia ATLAS, este cuerpo celeste captó la atención de la comunidad científica por su velocidad extrema, su órbita inusual y su origen fuera de la influencia del Sol. Para Colombia y el resto del hemisferio sur, las próximas semanas serán claves para seguir su rastro con telescopios y equipos especializados.

¿Qué es el cometa 3I/Atlas y por qué es considerado interestelar?

El cometa 3I/Atlas es apenas el tercer objeto confirmado que ingresa al sistema solar proveniente del espacio interestelar. Su trayectoria altamente excéntrica demuestra que no se formó alrededor del Sol, sino en regiones lejanas de la galaxia, posiblemente en el disco grueso de la Vía Láctea, donde habitan estrellas antiguas y materiales primitivos.

Viaja a una velocidad cercana a los 60 kilómetros por segundo, un ritmo que supera ampliamente al de los cometas tradicionales. Ese detalle, sumado a su composición aún desconocida, lo convierte en una verdadera cápsula del tiempo cósmica.

La NASA confirmó la última oportunidad para contemplar el fenómeno astronómico único antes de que abandone el sistema solar.

¿Por qué la NASA habla de la última oportunidad para verlo?

Según las proyecciones oficiales, 3I/Atlas se encuentra en una fase decisiva de su recorrido. A menos de un mes de su mayor aproximación a la Tierra, el cometa empezará a alejarse de forma irreversible, reduciendo rápidamente su brillo y su visibilidad incluso para instrumentos avanzados.

Una vez complete su paso por el sistema solar, su trayectoria lo llevará fuera del alcance humano, sin posibilidad de retorno. De ahí que la NASA y otros observatorios internacionales destaquen este momento como la última ventana para estudiarlo y observarlo.

¿Qué papel juega Júpiter en el destino del cometa 3I/Atlas?

Uno de los puntos más llamativos del fenómeno es el encuentro cercano que tendrá con Júpiter. Las simulaciones astronómicas indican que en marzo de 2026 el cometa pasará dentro del radio de influencia gravitacional del planeta gigante, una zona donde la fuerza de Júpiter puede alterar de manera significativa su rumbo.

Este acercamiento podría modificar levemente la trayectoria con la que el cometa llegó desde el espacio interestelar. Factores como la gravedad joviana, la radiación solar y la desgasificación de su núcleo podrían generar cambios inesperados, lo que convierte el evento en un caso de estudio excepcional.

¿Desde dónde viene y hacia dónde se dirige el cometa 3I/Atlas?

Los cálculos orbitales muestran que 3I/Atlas ingresó al sistema solar desde la región de la constelación de Sagitario. Tras su breve visita, su salida se proyecta en dirección a Géminis, marcando un recorrido único que jamás se repetirá.

Este tránsito fugaz refuerza su valor científico: los astrónomos podrán analizar material que no existe en los cometas locales y obtener pistas sobre cómo se forman los cuerpos en otros sistemas estelares.