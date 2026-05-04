El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente, pues las autoridades lo solicitarán en los controles para habilitar este tipo de traslados. En ese marco, quienes planeen viajar en mayo, tendrán que verificar primero un dato esencial en los números que figuran en su ejemplar: la fecha de emisión y la de vencimiento. Al tratarse de una identificación con validez internacional, tanto las diversas autoridades como las aerolíneas la exigen con validez en los controles, por lo que, si el documento se encuentra vencido, no podrá utilizarse. El pasaporte americano para adultos tiene una validez máxima de 10 años, por lo que se prohibirá la presentación de cualquier ejemplar gestionado antes de mayo de 2016. En el caso de los menores de 16 años, su pasaporte dura cinco años, motivo por el que ya no pueden presentarse aquellos tramitados antes de mayo 2021. En el Código de EE. UU. § 1185 - Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece que No obstante, por derecho constitucional, no es posible negar la entrada de un estadounidense al país, aunque iniciar el proceso para que se admita el ingreso sin pasaporte no sólo sería extenso, sino que de todas formas imposibilitaría al viajero de trasladarse en el momento en el que lo desea y estaría sujeto a un procedimiento protocolar mucho más extenso. Las diferentes aerolíneas, por su parte, sí tienen facultad de prohibir el abordaje cuando no se presenta este documento en vigencia, por lo que mantenerlo válido será esencial para ingresar o salir sin inconvenientes.