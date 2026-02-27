El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció nuevas promociones para quienes planean una escapada en los próximos meses. A través de sus Centros Vacacionales, los visitantes podrán acceder a descuentos en hospedaje y actividades recreativas. Con el paquete “Más + Relax”, el organismo busca incentivar el turismo familiar con tarifas preferenciales y beneficios adicionales. Las promociones estarán vigentes por tiempo limitado, con algunas restricciones en temporada alta. La promoción principal consiste en un 50% de descuento en la segunda noche de hospedaje, además de permitir salida extendida hasta las 18:00 horas. Esto brinda a las familias mayor tiempo de descanso sin costo adicional en su estancia. El beneficio aplica en los Centros Vacacionales del IMSS participantes, entre ellos Oaxtepec (Morelos), La Trinidad (Tlaxcala), Malintzi (Tlaxcala) y Atlixco-Metepec (Puebla). La oferta no es acumulable con otras promociones y del 1 al 6 de enero solo se aceptarán pagos en efectivo para hospedaje. Las autoridades indicaron que los interesados pueden consultar términos y condiciones antes de realizar su reservación. El objetivo es facilitar el acceso a espacios recreativos con tarifas más accesibles. Además del 50% en la segunda noche, el paquete incluye promociones en actividades turísticas. En Oaxtepec se ofrece 40% de descuento en el acceso a Six Flags Hurricane Harbor, mientras que en Atlixco-Metepec y La Trinidad hay recorridos guiados gratuitos en sus museos. En Malintzi, los visitantes pueden acceder a 30% de descuento en el tour de senderismo al volcán La Malinche. Las promociones estarán vigentes del 12 de enero al 16 de diciembre de 2026, no son acumulables y están sujetas a disponibilidad en cada centro vacacional.