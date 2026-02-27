Con el comienzo del 2026, miles de automovilistas en el Estado de México deberán estar atentos a un beneficio fiscal que puede marcar una diferencia directa en su bolsillo: se trata de la Tenencia 2026 con un subsidio del 100%, lo que permitirá a miles de conductores pagar únicamente el refrendo vehicular. La medida busca aliviar la carga económica de propietarios de automóviles y motocicletas que cumplan con los requisitos establecidos. El incentivo tiene fecha límite y condiciones claras para poder aprovecharlo. Quienes cumplan en tiempo y forma podrán reducir de manera significativa el monto a pagar por su obligación vehicular este año. Podrán acceder al beneficio los propietarios que cumplan con las siguientes condiciones: Es fundamental verificar el valor factura del vehículo antes de iniciar el trámite. Si la unidad supera el monto establecido, no será elegible para el subsidio. La autoridad estatal precisó que el beneficio elimina el pago de la tenencia, siempre y cuando el propietario cumpla con las condiciones señaladas. Obtener el subsidio implica quedar exento del pago de la tenencia y cubrir únicamente el refrendo, que es el trámite anual obligatorio para mantener vigente la matrícula. En la práctica, el impuesto se subsidia al 100% y el propietario solo paga el derecho correspondiente, lo que representa un ahorro importante y fomenta el cumplimiento oportuno en 2026. Si no realizas el trámite dentro del plazo establecido, perderás el subsidio del 100% en la Tenencia 2026. Esto significa que ya no podrás pagar solo el refrendo y deberás cubrir el monto completo correspondiente a la tenencia vehicular. Además, no cumplir en tiempo puede generar recargos y complicaciones administrativas en la regularización del vehículo.