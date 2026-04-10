Las acciones de Constellation Brands, productora y exportadora de cervezas del portafolio de Grupo Modelo como Corona, Modelo y Pacífico, subieron 3.03% este viernes en la Bolsa de Nueva York y alcanzaron los u$s168.01 por unidad (10:03 horas de Ciudad de México), luego de que la compañía actualizara sus planes de inversión para 2026. La cervecera estadounidense confirmó que prevé iniciar operaciones en su planta de Veracruz hacia finales de agosto de 2026, aunque el proyecto ya acumula al menos dos postergaciones. En un principio, la empresa estimaba arrancar a finales de 2025 o inicios de 2026. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la compañía reportó una inversión de capital de u$s180 millones, principalmente destinada al desarrollo de esta nueva instalación. “Será una cervecería importante para nosotros, pero aumentaremos la capacidad de forma gradual y conforme a la demanda”, señaló Garth Hankinson, director financiero de la firma. En paralelo, la empresa ratificó su plan de inversión por u$s3.000 millones entre 2025 y 2028. Sobre la planta de Veracruz, la compañía detalló que tendrá una capacidad inicial cercana a 3 millones de hectolitros, dentro de un total de 55 millones, y estará enfocada en la producción de SKU de alto volumen para optimizar costos. “Buscamos minimizar costos operativos y compensar eventuales gastos logísticos adicionales”, agregó Hankinson. En el frente regulatorio, Constellation Brands informó que, tras la proclamación del Gobierno de Estados Unidos del pasado 2 de abril, sus productos quedaron excluidos —desde el 6 de abril— de los aranceles al aluminio bajo la Sección 232. Sin embargo, la empresa anticipó impactos indirectos en su negocio cervecero por el encarecimiento de las latas de aluminio, lo que podría trasladarse al consumidor final. En el segmento de vinos, la compañía también prevé efectos en marcas exportadas desde Nueva Zelanda e Italia hacia Estados Unidos, así como en envíos desde EE.UU. hacia Canadá. A pesar de este escenario, la firma no descarta una recuperación de la demanda, en particular entre consumidores hispanos. Para el ejercicio fiscal de 2027, la empresa proyecta que sus ventas netas orgánicas se mantendrán en un rango de caída de 1% a crecimiento de 1%, mientras que el margen operativo comparable se ubicaría entre el 32% y el 33%.