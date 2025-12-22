La llegada de Costa Coffee ocurre en un momento clave para el mercado mexicano de cafeterías, dominado por Starbucks.

La oferta de cafeterías en México continúa ampliándose con la llegada de Costa Coffee, la cadena de origen londinense fundada por dos hermanos italianos, que concretó la apertura de su primera unidad en Latinoamérica en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

“Hoy damos un paso histórico en nuestro camino: inauguramos nuestra primera Tienda Costa Coffee Masaryk en Latinoamérica, y no podría existir un mejor lugar para hacerlo que nuestro querido México”, afirmó Adrian Ramos, Managing Director Shops & Retail en Jugos Del Valle–Santa Clara, a través de su cuenta de LinkedIn.

La apertura se enmarca en la celebración de los 100 años de Coca-Cola en México y forma parte de la estrategia del embotellador y de la compañía para diversificar formatos de consumo y crecer mediante nuevas experiencias de marca más allá de las bebidas tradicionales.

“Este espacio representa un nuevo lugar para bajar el ritmo, sentarse un momento y dejar que el café acompañe la conversación” señaló Louis Balat Josep, presidente de Coca-Cola México, también en una publicación en LinkedIn.

Costa Coffee y la competencia

La llegada de Costa Coffee ocurre en un momento clave para el mercado mexicano de cafeterías, dominado por Starbucks, cadena operada por Alsea, que mantiene un ambicioso plan de expansión para alcanzar 1,000 tiendas en el país hacia 2026.

A esta dinámica se suma Grupo Nutrisa, que recientemente regresó a la Bolsa Mexicana de Valores y que también ha anunciado un crecimiento sostenido de su marca Cielito Querido Café.

El respaldo de Coca-Cola

Costa Coffee es una cadena británica adquirida en 2018 por The Coca-Cola Company por 3,900 millones de libras esterlinas —alrededor de 5,000 millones de dólares— como parte de una estrategia para incursionar con mayor fuerza en bebidas calientes y opciones consideradas más saludables, además de competir directamente con Starbucks a nivel global.

Actualmente, la marca opera en 50 países y cuenta con más de 2,700 cafeterías en Reino Unido e Irlanda, además de formatos que incluyen tiendas propias, coffee corners y máquinas de autoservicio.

No obstante, este año Sky News informó que la compañía estadounidense trabaja con un banco de inversión para revisar una posible venta de Costa Coffee, lo que añade un componente de incertidumbre estratégica al futuro de la marca, incluso en momentos en los que avanza su expansión en nuevos mercados como México.