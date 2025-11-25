Checa a continuación quiénes son los beneficiados que pueden recibir este pago, y el paso a paso para solicitar el dinero, en caso de cumplir con los requisitos necesarios.

El Banco del Bienestar confirmó que entregará hasta 19,200 pesos anuales a un grupo específico de beneficiarios que cumplan ciertos requisitos establecidos por la Secretaría del Bienestar.

Este apoyo forma parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura de la Pensión Bienestar a sectores que históricamente habían quedado fuera de los programas tradicionales.

Checa a continuación quiénes son los beneficiados que pueden recibir este pago, y el paso a paso para solicitar el dinero, en caso de cumplir con los requisitos necesarios.

Quiénes recibirán un pago de 19,200 pesos del Banco del Bienestar

Este apoyo está dirigido exclusivamente a personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años , de acuerdo con los lineamientos vigentes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Checa a continuación quiénes son los beneficiados que pueden recibir este pago, y el paso a paso para solicitar el dinero, en caso de cumplir con los requisitos necesarios.

El programa prioriza a quienes residen en municipios indígenas o con alto nivel de marginación, como parte del convenio federal para avanzar hacia la universalización de este derecho.

En el caso de las mujeres, una vez que cumplen 60 años, pueden migrar al programa “Mujeres Bienestar” sin perder el acceso al apoyo económico.

Requisitos para cobrar los 19,200 pesos del Banco del Bienestar

Para acceder a este apoyo, los solicitantes deben presentar una serie de documentos básicos y cumplir con criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar. Estos son:

Acta de nacimiento (original y copia).

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, INAPAM, cédula profesional u otra equivalente).

CURP (original y copia).

Comprobante de domicilio reciente (máximo 6 meses) o constancia de residencia.

Certificado o constancia médica que acredite discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Número de teléfono de contacto para seguimiento del trámite.

En caso de registrar a una persona auxiliar:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Documento que acredite parentesco con la persona con discapacidad.

Paso a paso para solicitar el apoyo