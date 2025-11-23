La última semana de noviembre dará inicio con los últimos pagos del año de la asistencia económica más requerida en todo el territorio azteca: la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

Los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que integren la lista de beneficiarios y reúnan determinadas condiciones, podrán ver acreditado su dinero en sus cuentas del Banco del Bienestar entre el 24 y 27 de noviembre.

Quienes busquen saber cuáles son los requisitos para recibir este apoyo y qué otros habitantes tendrán la posibilidad de recibir la Pensión Bienestar, deberán tomar nota de todos los detalles y las condiciones necesarias.

¿Qué requisitos hay que cumplir para recibir la Pensión Bienestar?

No caben dudas que una de las asistencias sociales más solicitadas de la República Mexicana es la Pensión Bienestar. Este apoyo económico que otorga la Secretaría del Bienestar permite que aquellos mexicanos que se encuentren inmersos en una situación de vulnerabilidad puedan recibir una ayuda económica para hacer frente a sus distintos gastos.

Algunos jubilados tendrán la posibilidad de recibir antes del 27 de noviembre su Pensión Bienestar. (Foto: Archivo)

En este contexto, la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores le otorga a los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que se hayan inscrito la posibilidad de ver acreditada una suma de 6,200 pesos bimestrales.

Para formar parte, es esencial cumplir con una serie de requisitos esenciales, tales como:

Tener 65 años o más.

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

¿Qué otros mexicanos pueden cobrar la Pensión Bienestar?

Además de los adultos mayores, la Pensión Bienestar ampara a un gran número de habitantes del país que se vean atravesados por un contexto socioeconómico complejo, tales como las personas con discapacidad, las mujeres adultas y las madres trabajadoras.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,000 pesos.

Último pago del año: quiénes cobran la Pensión Bienestar entre el 24 y 27 de noviembre

Durante la última semana de noviembre, el Banco del Bienestar realizará los depósitos correspondientes al sexto y último bimestre del 2025 de la Pensión Bienestar. Desde el 24 al jueves 27 de noviembre, se entregarán las sumas de dinero restantes a los pensionados que aún no hayan cobrado.

Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos se organiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro específica del mes según la primera letra con la que comience su apellido.

Para la última semana de noviembre, las transferencias de dinero se llevarán a cabo de la siguiente manera: