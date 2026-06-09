Millones de adultos mayores en México dependen cada dos meses del depósito de la Pensión del Bienestar para cubrir sus gastos básicos. Sin embargo, existe un error silencioso y muy común que puede dejarlos sin acceso a ese dinero justo cuando más lo necesitan.

El Banco del Bienestar encendió las alarmas para advertir a todos los beneficiarios sobre el riesgo de olvidar o ingresar mal su NIP, una falla que bloquea automáticamente la tarjeta y puede impedir el cobro del próximo pago de julio. Si eres beneficiario o tienes un familiar que lo es, esta información puede marcar la diferencia.

Banco del Bienestar alerta por un error que puede dejar sin cobrar la Pensión del Bienestar en julio. Fuente: Shutterstock

El error que bloquea tu ingreso al Banco del Bienestar y te deja sin cobrar la pensión en julio

El sistema del Banco del Bienestar está programado para bloquear automáticamente cualquier tarjeta cuando el Número de Identificación Personal de cuatro dígitos se ingresa de forma incorrecta tres veces consecutivas .

No importa si fue por nervios, por confusión o por simple descuido: al tercer intento fallido, la tarjeta queda inhabilitada de inmediato para cualquier operación, ya sea en cajero automático o en punto de venta. Esto significa que el dinero depositado estará ahí, pero será completamente inaccesible hasta que se resuelva el bloqueo.

¿Cuánto tiempo dura el bloqueo y qué debes hacer si tu tarjeta queda inutilizada?

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, el bloqueo se levanta de forma automática tras 48 horas sin necesidad de acudir a ninguna sucursal ni hacer trámite alguno. Sin embargo, si pasadas las 48 horas la tarjeta sigue sin funcionar, hay dos opciones: llamar al número oficial del Banco del Bienestar 800 900 2000, donde un asesor orientará al beneficiario, o acudir directamente a una sucursal con identificación oficial vigente y la tarjeta en mano para recibir atención personalizada.

Beneficiarios podrían perder el acceso a su dinero por bloquear la tarjeta del Banco del Bienestar al ingresar mal el NIP tres veces seguidas. Fuente: Shutterstock

Los consejos oficiales del Banco del Bienestar para proteger tu NIP y no perder ningún pago

Las autoridades de la Secretaría del Bienestar compartieron una serie de recomendaciones clave para que los beneficiarios no caigan en este error. En primer lugar, si no se recuerda el NIP con certeza, nunca se deben hacer más de dos intentos. Además, el código debe memorizarse y jamás anotarse en lugares visibles o inseguros. Tampoco debe compartirse con nadie, ni siquiera con familiares o conocidos de confianza.