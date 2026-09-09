Se trata de un programa que busca contribuir al bienestar de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria.

Con la finalidad de fortalecer el bienestar social de las personas dedicadas a la siembra y fomentar la autosuficiencia alimentaria, el Banco del Bienestar confirmó la entrega de un apoyo de 6,450 pesos mensuales. Mediante este programa, el Gobierno federal busca atender dos desafíos principales: la pobreza en las zonas rurales y el deterioro del medio ambiente.

Por medio de Sembrando Vida, la Secretaría del Bienestar ofrece una atención integral orientada a impulsar comunidades sustentables, mediante acciones que abarcan componentes sociales, económicos y ambientales.

Bajo este enfoque, el programa promueve la diversidad social, ambiental y cultural de las comunidades, al mismo tiempo que impulsa la creación de empleos, fomenta la protección del medio ambiente y fortalece la cohesión social.

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Quiénes podrán recibir 6,450 pesos de por vida: requisitos

El programa Sembrando Vida ofrece pagos mensuales de 6,450 pesos mediante la Tarjeta del Bienestar. Para poder acceder a este beneficio social, las personas interesadas deberán:

Ser habitante de un municipio o localidad rural con rezago social

Ser mayor de edad

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y poder demostrar la propiedad o posesión de la tierra.

Si una persona no tiene las hectáreas necesarias, ya sea porque no tiene tierras o porque no cumple con la superficie requerida, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil, que debe tener una vigencia mínima de cuatro años.

El Gobierno ofrece un apoyo económico para potenciar el sector rural y agrícola. Fuente: Gobierno de México

Si se trata de propiedad ejidal o comunal de uso común, los contratos de aparcería deben ser autorizados por la asamblea ejidal. Además, se debe comprobar que la distancia entre el domicilio de la persona y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.

Beneficios del programa Sembrando Vida

El objetivo de Sembrando Vida es apoyar a pequeños productores rurales mediante un ingreso mensual y asistencia técnica. El plan busca combinar el desarrollo económico rural con la reforestación de terrenos agrícolas, al tiempo que incentiva prácticas agroecológicas y sostenibles.

Desde su creación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el programa se ha implementado en más de 20 estados de la República Mexicana, con especial énfasis en zonas con alto grado de marginación o deterioro ambiental.

El incentivo económico está acompañado por asesorías técnicas, capacitación en agroforestería y entrega de insumos, como plantas, semillas, herramientas y materiales.