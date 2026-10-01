El listado fue ampliado durante la campaña hasta reunir alrededor de 30 nombres.

Abelardo De La Espriella habría pedido quitar visas a más de 20 políticos: Marta Peralta y Euclides Torres ya fueron sancionados

La decisión de Estados Unidos de revocar las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres volvió a poner la atención sobre una lista de políticos y dirigentes colombianos que había sido presentada meses atrás.

El listado fue impulsado por Abelardo De La Espriella cuando todavía era candidato presidencial. En junio, dirigió un mensaje al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el que pidió tener bajo el radar a una serie de personas. Con el paso de los días incorporó nuevos nombres hasta llegar a una lista de alrededor de 30.

De La Espriella realizó esos señalamientos en medio de sus denuncias sobre una presunta estructura de compra de votos.

Durante una transmisión realizada en junio, el entonces candidato afirmó: “ Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos ”. Luego se dirigió directamente a Landau: “Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”.

Sin embargo, la inclusión de una persona en esa relación no implica que Estados Unidos haya comprobado las acusaciones formuladas por De La Espriella ni que haya decidido retirarle su visa.

¿Quiénes aparecen en la lista presentada por De La Espriella?

Entre las personas mencionadas inicialmente por De La Espriella aparecen:

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena.

Patricia Caicedo, senadora del Pacto Histórico.

Felipe Hernández, representante a la Cámara por Magdalena.

Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena.

Antonio Correa, senador del Partido de la U.

Fernando Niño, representante por Bolívar.

Iván Vargas, dirigente del Atlántico.

Andrea Vargas, representante a la Cámara electa por el Atlántico.

Eduardo Pulgar, exsenador.

Euclides Torres, empresario.

Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico.

Juan Carlos Muñiz, expresidente de Findeter.

Pedro Flórez, senador.

Los hermanos Calle.

Mario Fernández Alcocer, político sucreño.

Karime Cotes, representante.

Rafael Macea, dirigente local.

Luis Ramiro Ricardo, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

Carlos Felipe Quintero, representante por Cesar.

Martha Peralta, senadora.

Johana Osorio, senadora.

Musa Besaile, exsenador.

Luis Fernando Lobo, diputado de Córdoba.

NEW!! State Dept. says it is imposing new visa restrictions on foreign nationals accused of undermining democratically elected governments through corruption or narcotrafficking, targeting officials and their families in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. pic.twitter.com/hR5TDCyIC8 — Alex Raufoglu (@ralexdc) September 28, 2026

Los nombres que se sumaron después

La lista no quedó cerrada con esos dirigentes. Durante los días previos a la segunda vuelta, De La Espriella incorporó otros nombres.

Entre ellos aparecen:

Felipe Harman, quien estuvo al frente de la Agencia Nacional de Tierras durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Alexandra Pineda, representante del Pacto Histórico por Cesar.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico.

Carlos Andrés Trujillo, exsenador conservador.

Julián Bedoya, exsenador.

¿Qué se sabe de las visas?

Hasta el momento, las revocatorias conocidas y confirmadas dentro de este grupo corresponden a Martha Peralta y Euclides Torres. Estados Unidos también anunció restricciones respecto de sus familiares.

La situación de Peralta y Torres sí es diferente. Tras conocerse la decisión estadounidense, De La Espriella se pronunció públicamente y sostuvo que “la lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas”. En el mismo mensaje hizo referencia a la lista de la OFAC como otra posible vía para combatir la corrupción.