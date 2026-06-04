Seis aeropuertos de Estados Unidos permiten reservar un turno para pasar por los controles de la TSA sin hacer la fila habitual. El servicio es gratuito y está disponible en algunos de los terminales más transitados del país, una opción que puede ser decisiva para quienes viajan con niños, van con el tiempo justo o quieren evitar las demoras típicas de temporada alta.

Estos programas no son gestionados directamente por la TSA, sino por cada aeropuerto en coordinación con los puntos de control de seguridad. A diferencia de servicios como CLEAR, no tienen ningún costo para el viajero .

¿Qué aeropuertos permiten saltarse la fila de la TSA?

Los seis aeropuertos con sistema de reserva están distribuidos en distintas regiones del país. Cada uno tiene su propio programa, pero el mecanismo es el mismo: el viajero elige un horario, registra los datos de su vuelo y accede a una fila exclusiva el día del viaje .

Los aeropuertos con reserva gratuita son:

Denver International Airport (DEN) – DEN Reserve

John F. Kennedy International Airport, Nueva York (JFK) – T4 Reserve

Minneapolis–St. Paul International Airport (MSP) – MSP Reserve

Orlando International Airport (MCO) – MCO Reserve

Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) – PHX Reserve

Seattle-Tacoma International Airport (SEA) – SEA Spot Saver

Seis aeropuertos de Estados Unidos permiten reservar un turno para pasar por los controles de la TSA sin hacer la fila habitual. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

¿Cómo funciona y quiénes pueden usarlo?

Para reservar, el viajero debe ingresar al portal del aeropuerto correspondiente, elegir el horario para el control de seguridad e indicar los datos del vuelo y el tamaño del grupo. El sistema envía una confirmación con las instrucciones para acceder a la fila el día del viaje.

Las condiciones varían por aeropuerto: difieren los plazos de anticipación permitidos, los puntos de control habilitados y la disponibilidad diaria. No se requiere membresía ni suscripción previa, lo que convierte a estos programas en una alternativa accesible frente a las filas habituales de la TSA.