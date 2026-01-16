La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo histórico que transformará de manera permanente la expedición del pasaporte mexicano. A partir de esta resolución, las autoridades deberán permitir el uso de prendas religiosas en la fotografía oficial, siempre que no cubran el rostro ni impidan la plena identificación de la persona solicitante.

El fallo del Alto Tribunal que impacta en el pasaporte surgió tras analizar dos casos ocurridos en Chihuahua y la Ciudad de México, donde mujeres musulmanas fueron obligadas a retirarse el hiyab para continuar con el trámite. La Corte concluyó que esta exigencia vulneró derechos fundamentales al aplicar una interpretación “rígida e injustificada” del Reglamento de Pasaportes.

El cambio ocurre además en un contexto de ajustes económicos: desde el 1 de enero de 2026 entraron en vigor los precios del pasaporte mexicano, con incrementos en todas sus vigencias, lo que impactará a millones de personas que planean realizar el trámite este año.

La Suprema Corte cambia la regla de la fotografía oficial

En su resolución, la SCJN determinó que la autoridad administrativa interpretó incorrectamente la norma al exigir, sin excepción, aparecer con la cabeza descubierta. “La afectación no provino del reglamento en sí, sino de la interpretación que exigió, sin excepción, aparecer con la cabeza descubierta”, señaló el Pleno.

Los ministros establecieron que el uso del hiyab no impide la identificación, ya que el rostro permanece visible. “El uso del hiyab permite la plena identificación de las mujeres”, subraya el fallo, por lo que prohibirlo constituye una violación directa a la libertad religiosa.

Un precedente obligatorio para los nuevos pasaportes

La Suprema Corte concluyó que es posible “armonizar la finalidad legítima de seguridad e identificación con la protección de la libertad religiosa”, sin comprometer la validez del documento oficial. Con ello, se crea un precedente obligatorio para todas las oficinas de pasaportes del país.

Aunque la regla general de aparecer con la cabeza descubierta se mantiene, ahora existe una excepción obligatoria cuando se trate de una manifestación religiosa genuina que no obstaculice la identificación. “Debe permitirse la fotografía con prenda religiosa cuando no impida la adecuada identificación”, resolvió la SCJN.

Nuevos precios del pasaporte en 2026

En el 2026, el pasaporte mexicano registró sus costos a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos. El documento de 10 años cuesta 4,280 pesos, mientras que el de 6 años es de 2,440 pesos.

1 año : $920 MXN, con beneficio del 50% off $460 MXN

3 años: $1795 MXN, con beneficio del 50% off $900 MXN

6 años: $2440 MXN, con beneficio del 50% off$1,220 MXN

10 años: $4,280 MXN, con beneficio del 50% off $2,140 MXN

Se mantiene el beneficio del 50% de descuento para mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas con Canadá, aunque con restricciones.

El pasaporte de un año solo se expide a menores de 3 años y el de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas. La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que “la entrega del pasaporte es el mismo día de su cita”, siempre que se cumplan los requisitos y se realice el pago correspondiente.