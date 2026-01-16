Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública han añadido un nuevo requisito para la obtención del documento correspondiente.

Las autoridades de Veracruz han implementado una medida sin precedentes que impactará directamente a miles de ciudadanos que deseen tramitar su licencia de conducir. A partir de ahora, los deudores alimentarios enfrentarán restricciones administrativas que les impedirán acceder a este trámite, como parte de una estrategia para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias en favor de menores de edad .

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz dio a conocer oficialmente que el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) se ha convertido en un documento obligatorio para obtener la licencia de conducir.

Esta disposición busca presionar a quienes han evadido sus responsabilidades económicas con sus hijos e hijas, cerrándoles el acceso a servicios administrativos esenciales hasta que regularicen su situación.

La dependencia estatal fue contundente al señalar que toda persona registrada como deudor alimentario quedará automáticamente inhabilitada para obtener o renovar su licencia de conducir . Hasta el momento no se ha especificado si la medida aplica de manera diferenciada por género en este trámite vehicular.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública han añadido un nuevo requisito para la obtención del documento correspondiente.

¿Qué significa RNOA?

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias constituye una herramienta administrativa establecida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Su propósito es identificar a las personas que tienen obligaciones alimentarias vigentes, así como a aquellas que incumplen con los pagos de pensiones que han sido ordenadas judicialmente.

Este padrón nacional es parte de un esfuerzo institucional orientado a combatir la impunidad en el ámbito de las pensiones alimenticias. Además, busca proteger el interés superior de la niñez, generando consecuencias administrativas efectivas para quienes eluden sus responsabilidades parentales.