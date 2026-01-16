El calendario de pagos de la Pensión IMSS e ISSSTE ha sido confirmado por el Gobierno. Los mayores de edad pueden verificar la fecha de cobro correspondiente al año 2026.

De cara a 2026, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya han publicado sus calendarios oficiales de pago. Esta información permite a los adultos mayores organizar sus finanzas de manera eficiente.

Tener en cuenta estas fechas permite a los beneficiarios gestionar de forma más efectiva sus gastos y anticipar movimientos financieros significativos. Generalmente, los depósitos se realizan en los primeros días de cada mes, aunque pueden ajustarse en caso de coincidir con fines de semana o días festivos.

Ambos organismos han reiterado que los pagos se efectúan directamente en la cuenta bancaria registrada, por lo que no es necesario acudir de forma presencial.

¿Cuáles son las fechas de cobro de la pensión en enero?

El IMSS ha comunicado que el próximo pago se efectuará el viernes 2 de enero. Este ajuste se debe a que el 1 de enero es un día inhábil por la celebración de Año Nuevo , lo que provoca que la entrega se realice el siguiente día hábil.

En lo que respecta al ISSSTE, el depósito también está previsto para el viernes 2 de enero. Este pago presenta una característica relevante para los beneficiarios, ya que incluye la segunda parte del aguinaldo, lo que representa un ingreso adicional al inicio del año, conforme al calendario oficial del instituto.

Este depósito corresponde al pago mensual ordinario de los pensionados bajo la Ley del Seguro Social y se reflejará directamente en la cuenta bancaria registrada al momento de tramitar la pensión.

Fechas Clave para los Pagos de la Pensión IMSS en 2026

Los pagos se realizarán en los primeros días de cada mes, con los ajustes pertinentes cuando las fechas coincidan con días no laborables. El calendario se presenta de la siguiente manera:

Todos los depósitos se efectuarán exclusivamente a través de transferencia bancaria.

El ISSSTE, por su parte, mantiene la práctica de realizar el depósito de la pensión a finales del mes anterior o en los primeros días del mes correspondiente, con el objetivo de que los beneficiarios dispongan de recursos desde el inicio del mes.

Las fechas confirmadas para 2026 son:

Enero: 2 de enero (incluye segunda parte del aguinaldo)

Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

Pago adicional: primera parte del aguinaldo 2026: primera quincena de noviembre (se deposita aparte del pago mensual).