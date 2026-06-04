Desde el 1° de febrero de 2026 , los pasajeros que intenten volar en Estados Unidos sin presentar una identificación válida deben pagar u$s 45 para continuar el trámite de embarque. La medida, implementada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), aplica en todos los aeropuertos del país.

Quienes no cuenten con el documento requerido son derivados al sistema TSA ConfirmID, una plataforma federal de verificación de identidad alternativa. La norma se enmarca en la implementación plena de la ley REAL ID, que entró en vigencia efectiva en mayo de 2025. Más del 94% de los pasajeros ya presenta identificación aceptable.

¿Qué documentos acepta la TSA en el aeropuerto?

La TSA exige presentar una identificación de su lista oficial para ingresar a los controles de seguridad. El documento más común es la licencia de conducir compatible con REAL ID, identificable por una estrella en la esquina superior derecha.

Documentos válidos para volar en EE.UU.

Licencia de conducir o ID estatal con cumplimiento REAL ID

Enhanced Driver’s License (EDL) o Enhanced ID (EID) estatal

Pasaporte o tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjetas DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

ID del Departamento de Defensa de EE.UU.

Pasaporte extranjero vigente

Tarjeta de autorización de empleo del USCIS (I-766)

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Las licencias temporales y los documentos estatales sin cumplimiento REAL ID no figuran en la lista de identificaciones aceptadas .

La TSA exige presentar una identificación de su lista oficial para ingresar a los controles de seguridad. Shutterstock

¿Qué pasa si no se presenta identificación válida en el aeropuerto?

Los pasajeros sin documento aceptable son derivados al proceso TSA ConfirmID antes de ingresar a la fila de seguridad. El pago de u$s 45 puede realizarse en línea antes de viajar , lo que la TSA recomienda para evitar demoras.

Quienes paguen en el aeropuerto pueden hacerlo en puntos señalizados cerca del control de seguridad, pero la agencia advierte que el proceso genera esperas significativas con riesgo de perder el vuelo. La recomendación oficial es tramitar cuanto antes la REAL ID en el DMV del estado correspondiente.