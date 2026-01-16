En esta noticia
Aunque Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar por motivos turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de estancias cortas.
Es importante recalcar que la ESTA es un documento que requiere pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Checa a continuación todos los detalles al respecto.
Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
La ESTA: el requisito fundamental para acceder legalmente a los EE.UU.
La ESTA es la autorización previa que deben obtener los ciudadanos de países del Visa Waiver Program (VWP) para ingresar a Estados Unidos por aire, mar o tierra, incluida la frontera terrestre desde 2022.
Permite estancias de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito, aunque la admisión definitiva depende del oficial de CBP en el punto de entrada.
¿Quiénes pueden solicitar la ESTA?
Los ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) pueden tramitar la ESTA para ingresar a Estados Unidos sin visa, siempre que el viaje sea por turismo, negocios o tránsito y no supere los 90 días.
Aspectos esenciales para su tramitación:
- Contar con un pasaporte electrónico o biométrico vigente, emitido por un país incluido en el VWP.
- Completar el formulario oficial en línea con datos personales, del pasaporte y del viaje.
- Abonar la tarifa correspondiente al momento de realizar la solicitud.
- No tener antecedentes migratorios que impidan el ingreso a Estados Unidos.
- Obtener la autorización antes de viajar, ya que la aerolínea puede exigirla para abordar.