Acceder a EE. UU. sin visa es factible siempre que se satisfagan los requisitos establecidos por el programa para viajes breves por motivos de turismo, negocios o tránsito.

Aunque Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar por motivos turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de estancias cortas.

Es importante recalcar que la ESTA es un documento que requiere pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Checa a continuación todos los detalles al respecto.

Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

La ESTA: el requisito fundamental para acceder legalmente a los EE.UU.

La ESTA es la autorización previa que deben obtener los ciudadanos de países del Visa Waiver Program (VWP) para ingresar a Estados Unidos por aire, mar o tierra, incluida la frontera terrestre desde 2022.

Permite estancias de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito, aunque la admisión definitiva depende del oficial de CBP en el punto de entrada.

¿Quiénes pueden solicitar la ESTA?

Los ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) pueden tramitar la ESTA para ingresar a Estados Unidos sin visa, siempre que el viaje sea por turismo, negocios o tránsito y no supere los 90 días.

Aspectos esenciales para su tramitación: