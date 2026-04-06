Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 6 de abril. 1963: En la ciudad de Guayaquil (Ecuador), nace Rafael Correa Delgado político y economista ecuatoriano que alcanzará la presidencia de su país tras su victoria en las elecciones presidenciales de 2006, resultará reelecto en las elecciones de 2009 y, de nuevo, en las elecciones presidenciales de 2013. A sus años de gobierno se les conocerá como "Revolución Ciudadana" por las amplias reformas políticas, económicas (incluyendo los sectores financiero y petrolero), sociales y educativas que llevará a cabo. Promulgará una nueva Constitución avanzada en cuanto a derechos sociales. (Hace 63 años) 1732: Nace en Cádiz, José Celestino Mutis, insigne botánico español. Pasará 48 años investigando en tierras colombianas donde descubrirá la quina y su uso terapeútico. (Hace 294 años) 1483: En Urbino, Italia, nace Rafael Sanzio, pintor y arquitecto renacentista italiano considerado como uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. Entre 1510 y 1511 pintará una de sus obras más famosas: "La escuela de Atenas", fresco que decora las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, en el Vaticano. (Hace 543 años) 1992: Fallece Isaac Asimov, bioquímico nacido en Rusia pero nacionalizado estadounidense. Prolífico y existoso escritor de ciencia ficción y de obras de divulgación científica. (Hace 34 años) 1971: Muere en Nueva York, EE.UU., el compositor ruso nacionalizado francés y posteriormente estadounidense, Ígor Stravinsky, conocido por sus ballets "La consagración de la primavera", "El pájaro de fuego" y "Petrushka". (Hace 55 años) 1923: En el Hotel Continental de El Cairo, Egipto, Lord Carnarvon, aristócrata inglés y egiptólogo aficcionado, conocido por financiar la excavación de la tumba del faraón de la XVIII dinastía Tutankamón en el Valle de los Reyes, fallece debido a una picadura de mosquito que se le infecta y termina por causarle una septicemia, dando origen a la leyenda de la "maldición de Tutankamon". (Hace 103 años) 1528: En Nuremberg (Alemania), fallece a los 56 años, Alberto Durero, grabador y pintor alemán que introdujo el Renacimiento en el norte de Europa. (Hace 498 años) 1199: El pasado 25 de marzo, en el transcurso de una pequeña escaramuza con el vizconde de Limoges delante del castillo de Chalus en Francia, propiedad de éste, resultó gravemente herido de un flechazo el rey de Inglaterra Ricardo I, "Corazón de León". Como consecuencia de la herida, con 42 años de edad, muere en el día de hoy. (Hace 827 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Rafael Correa en 1963, ya que su presidencia marcó un cambio significativo en Ecuador a través de la "Revolución Ciudadana", que implementó reformas políticas, económicas y sociales, así como una nueva Constitución que avanzó en derechos sociales.