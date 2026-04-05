La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que cualquier individuo que resida o se beneficie de un ecosistema tiene la facultad de interponer un juicio de amparo para exigir su resguardo, incluso si no demuestra un perjuicio directo en lo personal. La resolución que adoptó el Máximo Tribunal en sesión plenaria el 24 de febrero pero que continúa generando repercusiones al día de hoy, modifica el alcance del denominado “interés legítimo” y refuerza el derecho constitucional a un medio ambiente saludable. En términos prácticos, la Suprema Corte ha dejado en claro que la defensa de áreas naturales protegidas no debe restringirse únicamente a aquellos que puedan evidenciar una afectación personal inmediata, sino que puede abarcar a todos los usuarios del entorno. Con este criterio, el máximo tribunal transmite un mensaje claro: la protección ambiental no es un privilegio individual, sino un derecho colectivo respaldado por la constitución. La resolución de la SCJN que continúa generando repercusiones al día de hoy, estableció que el juzgado federal que inicialmente abordó el caso no aplicó correctamente los criterios ambientales pertinentes. En consecuencia, se ordenó la devolución del expediente para que se reanude el procedimiento y se obtengan pruebas adicionales sobre los posibles riesgos ecológicos. El fallo se originó a partir de un amparo promovido por un miembro de la comunidad zapoteca que denunció omisiones de las autoridades ante ocupaciones y construcciones presuntamente irregulares dentro del Parque Nacional Benito Juárez, en el estado de Oaxaca. De acuerdo con los argumentos presentados, tales intervenciones podrían poner en peligro los servicios ambientales que proporciona la zona, tales como la captación de agua, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad. El juez deberá ahora analizar el asunto bajo estándares más estrictos, con una valoración exhaustiva de los indicios de daño ambiental. Uno de los elementos fundamentales de la resolución es la reafirmación del principio de precaución. Este principio se erige como un pilar en la toma de decisiones, especialmente en contextos donde la incertidumbre y el riesgo son predominantes. El tribunal subrayó la denominada “carga dinámica de la prueba”, lo que conlleva que las autoridades están obligadas a justificar sus decisiones y acciones en situaciones donde pueda haber un impacto ambiental. Asimismo, los jueces deben desempeñar un rol proactivo y, de ser necesario, obtener pruebas complementarias cuando existan indicios razonables de deterioro ecológico. Además, es fundamental que se garantice la transparencia en la gestión de los recursos naturales, promoviendo así un equilibrio entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente. El Parque Nacional Benito Juárez, con una extensión de 2,591 hectáreas, fue declarado área natural protegida el 30 de diciembre de 1937. Este espacio alberga ecosistemas de bosque tropical caducifolio, encino y pino, así como una notable diversidad de especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Ubicado en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, el parque desempeña un papel crucial en la provisión de agua y en la regulación ambiental para miles de habitantes. Sus arroyos y manantiales abastecen a comunidades cercanas y contribuyen a mitigar eventos climáticos extremos. Con este nuevo criterio judicial, cualquier persona vinculada a este entorno —ya sea por residencia, uso o beneficio de sus recursos— podrá acudir a los tribunales para exigir su conservación.