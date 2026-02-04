Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 4 de febrero en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 4 de febrero

1906: En Illinois, Estados Unidos, nace el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh que en 1930 descubrirá el planeta enano Plutón utilizando un estereocomparador, aparato que mide movimientos o variaciones de brillo en objetos celestes mediante placas fotográficas de una región del cielo que han sido tomadas con unos días de diferencia, en concreto para este descubrimiento fueron tomadas las noches del 23 y 29 de enero de 1930.

(Hace 120 años)

1902: Nace en Detroit (EE.UU.) Charles Lindbergh, piloto americano que se convertirá en el primero que atraviese el Océano Atlántico en un vuelo en solitario y sin escalas de Nueva York a París, con su avión el "Spirit of Saint Louis".

(Hace 124 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1894: Fallece en París, Francia, Adolphe Sax, fabricante belga de instrumentos musicales e inventor del saxofón.

(Hace 132 años)

1893: Muere en Vigo (España) Concepción Arenal, escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la mujer. Tal vez su frase más célebre sea: "Odia el delito y compadece al delincuente".

(Hace 133 años)

211: Muere en Eburacum (actual Inglaterra) Lucio Septimio Severo, emperador romano de 193 al 211 y fundador de la dinastía de los Severos. Sus hijos Geta y Caracalla heredan el trono.

(Hace 1815 años)

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante destacado es el descubrimiento de Plutón por Clyde William Tombaugh en 1930, ya que amplió nuestro conocimiento sobre el sistema solar y marcó un hito en la astronomía, siendo Plutón considerado el noveno planeta hasta su reclasificación como planeta enano.