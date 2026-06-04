Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 4 de junio .

Estas son las efemérides del 4 de junio

1738: Nace en Londres (Gran Bretaña) Jorge III, durante su reinado de 60 años, desde octubre de 1760 hasta su muerte en enero de 1820, Gran Bretaña forjará un imperio en la Guerra de los Siete Años, perderá sus colonias de América y después de luchar contra Francia, surgirá con fuerza como una gran potencia en Europa.

(Hace 288 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1941: En Doorn (Países Bajos), donde permanece exiliado desde su abdicación en 1918, muere Guillermo II de Alemania, último emperador alemán (Kaiser) y último rey (König) de Prusia. Proclamado emperador tras el breve reinado de su padre, gobernó entre 1888 y 1918.

(Hace 85 años)

1864: En una pequeña casa cercana a la Fortaleza San Luis, en la provincia de Santiago (República Dominicana), muere de disentería Matías Ramón Mella, líder de la independencia dominicana y uno de los Padres de la Patria junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez, con los que fundó la sociedad secreta "La Trinitaria", cuyo objetivo fue la independencia de la mitad oriental de la isla.

(Hace 162 años)

1830: En Berruecos (Colombia) es asesinado el prócer de la independencia latinoamericana, José de Sucre, cuando se dirige a Quito para impedir la independencia ecuatoriana de la Gran Colombia.

(Hace 196 años)

1798: Fallece en el palacio de Dux, en Bohemia (actual República Checa), a los 73 años de edad el italiano, polémico y gran seductor, Giacomo Girolamo Casanova, que nos describió en sus memorias la vida cortesana de la segunda mitad del siglo XVIII.

(Hace 228 años)

1472: En Texcoco (actual México) capital de su reino, fallece el rey filósofo y legislador Netzahualcoyotl, que por sus bellos escritos es conocido como "rey poeta" del México precolombino. De sus creaciones se conservan aún unas 30 composiciones. Fue uno de los monarcas más humanos con los que ha contado el México Antiguo, ya que sus ideas y forma de gobernar estuvieron rebosantes de humanismo, muy diferente a la ideología imperante. Gobernó con prudencia y justicia. Promulgó leyes civiles y penales. Dió órdenes para que se contruyeran lugares destinados al estudio de la astronomía, la medicina, la pintura, la lengua y la historia de su pueblo. Reconstruyó la capital de su reino y la dividió en barrios que tenían su propia industria para tratar de mejorar el nivel de vida de sus habitantes.

(Hace 554 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Jorge III en 1738, ya que su largo reinado de 60 años marcó un periodo crucial para Gran Bretaña, donde se consolidó como una gran potencia europea, a pesar de perder sus colonias en América tras la Guerra de los Siete Años.