Sectores como el consumo, el turismo y los servicios se verían beneficiados a partir del Mundial de Futbol.

A la economía mexicana se le está acabando el gas con apenas 5 meses de este año. La encuesta de Citi entre especialistas del sector económico puso la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1.1% para 2026, un pronóstico que ya se ubica en menos de la mitad de lo que estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establecido en 2.3%.

El pronóstico del consenso de la encuesta de Citi también está por debajo de la expectativa del Banco de México, que prevé un alza de 1.8%.

(foto: Freepik).

Ni el Mundial 2026 está alcanzando para acelerar el crecimiento de la economía mexicana y esta es la segunda encuesta consecutiva en la que los analistas redujeron la expectativa de crecimiento para el cierre de este año.

El rango del pronóstico de crecimiento entre los 31 analistas que presentaron su perspectiva se ubica en un rango que va de 0.5%, presentado por Signum Research, hasta 1.5%, que es la expectativa de entidades como BNP Paribás, Bx+, Bankaool y GBM.

Sin embargo, los bancos más optimistas, que tenían pronósticos de 1.8% hasta hace un mes, no presentaron su pronóstico para este año en la encuesta de Citi. Se trata de BBVA México y Banorte, quienes presentaron el resto de sus expectativas, que incluye datos como la inflación para este año y el siguiente, entre otros.

Por su parte, Monex prevé un alza de 1.3% para el PIB de este año, pues la inversión industrial se mantiene deprimida.

De acuerdo con Janet Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, la expectativa de crecimiento para este año resulta posible gracias a la baja base de comparación, pues el año pasado el crecimiento fue de 0.6%.

Además, la especialista dijo que habrá sectores como el consumo, el turismo y los servicios que se verán beneficiados, particularmente en tres ciudades, a partir del Mundial de Futbol. En este sentido, Quiroz Zamora adelantó que la justa futbolística aportará hasta 0.35 puntos al PIB.

Finalmente, la líder del área de análisis económico de Monex dijo que no se prevé un cambio en las reglas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá este año, lo que puede tener un impacto positivo para las exportaciones mexicanas, siempre y cuando el crecimiento económico en Estados Unidos alcance al menos 2.1% este año.