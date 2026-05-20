La cotización del euro alcanzó los MXN 20.1 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 20 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.12% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.22 pesos y un mínimo de 20.2 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.02% y en el último año retrocedió -7.91%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

el euro mostró una tendencia claramente bajista en los últimos 10 días, con predominio de descensos, un breve repunte a mitad de periodo y nuevo retroceso al cierre, dejando un balance negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.92%, es menor que la volatilidad anual del 6.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 ha sido superior al de días pasados. Esto indica un aumento en su valor, lo que sugiere una recuperación en el mercado monetario.

La tendencia del Euro parece establecerse en un camino ascendente, lo que podría generar confianza entre los inversores y facilitar transacciones internacionales más favorables.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.