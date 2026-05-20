Miles de extrabajadores del sector público podrían perder su cobertura médica, aportaciones para el retiro y protección por invalidez si no realizan a tiempo el trámite de Continuación Voluntaria del ISSSTE, informó el propio instituto. La medida aplica para quienes dejaron de laborar en alguna dependencia afiliada y desean conservar sus derechos de seguridad social.

De acuerdo con el ISSSTE, las personas que causaron baja cuentan únicamente con 60 días posteriores a su salida laboral para solicitar la continuidad de sus seguros y prestaciones.

Atención futuros pensionados

Si no realizan el proceso dentro de ese periodo, podrían quedarse sin acceso a beneficios como atención médica, ahorro para el retiro y cobertura por invalidez y vida.

Alerta ISSSTE: cancelarán el servicio a beneficiarios que no realicen este trámite urgente a tiempo (foto: archivo).

¿Qué es la Continuación Voluntaria del ISSSTE?

La Continuación Voluntaria es un esquema que permite a ex trabajadores seguir protegidos por algunos o todos los seguros que ofrece el ISSSTE, aun cuando ya no laboren en una institución pública afiliada.

Mantiene vigente el seguro de salud.

Permite seguir acumulando tiempo para la pensión.

Conserva la protección por invalidez y vida.

Los pagos pueden hacerse de manera bimestral o anual.

El instituto explicó que esta modalidad busca evitar que las personas pierdan de inmediato sus derechos de seguridad social tras dejar un empleo gubernamental. Sin embargo, los interesados deberán cubrir por cuenta propia las cuotas y aportaciones correspondientes.

El procedimiento puede iniciarse desde la Oficina Virtual del ISSSTE o directamente en una delegación. ISSSTE

¿Quiénes deben hacer el trámite y cuáles son los requisitos?

El trámite está dirigido a personas que dejaron de prestar sus servicios en alguna dependencia afiliada al ISSSTE y desean conservar sus beneficios.

Presentar un escrito libre de solicitud.

Llevar identificación oficial vigente.

Entregar carta poder si el trámite lo realiza un representante.

Completar el formato de Incorporación a la Continuación Voluntaria.

Además, el ISSSTE recordó que los solicitantes deben especificar qué seguros desean mantener activos y la modalidad de pago que elegirán. El trámite puede hacerse en línea o de forma presencial en las oficinas del instituto.

¿Cómo se realiza el trámite y qué pasa si no se hace?

El procedimiento puede iniciarse desde la Oficina Virtual del ISSSTE o directamente en una delegación. Tras seleccionar los seguros a contratar, el usuario deberá realizar los pagos correspondientes y entregar la documentación requerida.

Registrarse en la Oficina Virtual del ISSSTE .

Descargar el formato de cálculo de pago.

Obtener la línea de captura.

Realizar el depósito bancario y, en algunos casos, aportaciones voluntarias a la AFORE

Entregar comprobantes y recibir la constancia de alta.

El ISSSTE advirtió que quienes no concluyan el trámite dentro del plazo establecido podrían perder la continuidad de sus derechos, incluyendo atención médica y acumulación de antigüedad para pensión, por lo que llamó a extrabajadores a revisar su situación cuanto antes.