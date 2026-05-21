El euro cotiza a 20.13 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 21 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.34%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.16 pesos y un mínimo de 20.13 pesos.

En el mercado del euro, la cotización subió 0.18% en la última semana, pero cae -8.03% en el último año.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Tras un inicio al alza, el euro encadenó cuatro caídas, rebotó dos días y, con un cierre irregular, terminó el periodo con saldo claramente bajista.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 6.13%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".