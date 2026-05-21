El dólar canadiense presenta una cotización de 12.61 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 21 de mayo de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.41%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.61 pesos y un mínimo de 12.59 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió un 0.06% y en el último año acumuló una caída del 6.99%, indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense alternó subidas y bajadas con alta volatilidad, tuvo un breve repunte a mitad del periodo y cayó al cierre, terminando prácticamente sin variación acumulada.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 7.61%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con la semana anterior, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda. La continuidad de este aumento en los días previos sugiere una tendencia favorable para el Dólar canadiense.

Este crecimiento puede estar impulsado por factores económicos favorables o cambios en el mercado que aumentan la confianza en la moneda. Sin embargo, es esencial monitorear esta tendencia para entender su sostenibilidad en el futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.