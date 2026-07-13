Las autoridades de Protección Ambiental de Cuautla han comenzado a implementar medidas enérgicas contra quienes generen ruidos molestos. La normativa es clara: si no se reduce el volumen cuando se solicita, se impone una multa de hasta 35,000 pesos, sin distinción de si la persona es particular o posee un negocio.

Además, lo que anteriormente se limitaba a una simple queja entre vecinos ahora ha evolucionado hacia un proceso oficial, que incluye inspectores, notificaciones y sanciones que ya están siendo aplicadas en la ciudad.

Sin previo aviso: así es la visita de los inspectores tras una denuncia

El procedimiento se inicia cuando un ciudadano presenta la denuncia ante la Dirección de Protección Ambiental del municipio. Solo es necesario proporcionar el nombre y la dirección del infractor para que las autoridades activen el mecanismo correspondiente.

Una vez que se recibe el reporte, los inspectores se dirigen inmediatamente al lugar, ya sea una residencia privada o un establecimiento comercial y notifican de manera formal al responsable.

La primera inspección tiene el carácter de advertencia. El infractor es informado de la necesidad de disminuir el ruido y se le brinda la oportunidad de corregir su conducta sin incurrir en consecuencias económicas inmediatas. No obstante, si ignora dicha advertencia, la siguiente respuesta ya no será una mera advertencia: se procederá a imponer una multa.

El rango de la sanción oscila entre los 17,000 y los 35,000 pesos y el monto final será determinado por la gravedad del incidente y la reincidencia del infractor. Lo que permanece constante en todos los casos es que la multa se aplica de manera igual a una celebración en un hogar particular que a un bar, una taquería con música a volumen excesivo o cualquier otro establecimiento que supere los niveles permitidos.

Además, la condición de ser propietario o arrendatario no altera la sanción: quien produce el ruido, debe asumir la responsabilidad.

Sin previo aviso: así es la visita de los inspectores tras una denuncia.

El límite de ruido que pocos conocen y que ya trae consecuencias

La NOM-081-SEMARNAT-1994, emitida por el gobierno federal, establece de manera precisa los niveles de ruido considerados excesivos. Esta norma, que respalda las sanciones impuestas, no es reciente ni fue creada por la municipalidad.

El límite permitido en áreas residenciales es de 55 decibeles durante el día y de 50 decibeles por la noche. Incumplir estos niveles de manera recurrente constituye una infracción ambiental, lo que otorga a los municipios la autoridad para sancionar a los infractores.

Un cambio significativo en la actualidad es la forma en que se aplica esta normativa. Anteriormente, numerosos ciudadanos desconocían la existencia de un mecanismo formal para presentar quejas por este tipo de perturbaciones, o bien creían que su denuncia no tendría consecuencias. Las autoridades municipales están enfatizando que la denuncia ciudadana es, de hecho, la herramienta que activa el proceso y que sin ella, los inspectores no pueden actuar de manera oficiosa.

Aquellos que identifiquen a un vecino o establecimiento que incumpla la normativa, únicamente deben presentarse en la Dirección de Protección Ambiental con el nombre y la dirección del infractor para que se inicie el procedimiento correspondiente.

La OMS lo sitúa como segunda amenaza: el ruido perjudica tu salud más de lo que imaginas

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido, especialmente durante la noche, activa una serie de efectos que trascienden el mero insomnio. El organismo percibe el ruido nocturno como una amenaza, respondiendo con la liberación de hormonas de estrés incluso mientras se duerme, lo que, con el tiempo, incrementa la presión arterial, eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y deteriora la salud mental. En las poblaciones urbanas, donde el ruido es constante y escasamente evitable, estos efectos se acumulan sigilosamente a lo largo de los años.

Detrás de estas multas existe un trasfondo que va más allá de una simple molestia entre vecinos. La Organización Mundial de la Salud clasifica la contaminación acústica** como el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud humana a nivel global, solo superado por la contaminación del aire. No es una posición insignificante y sus repercusiones tampoco lo son.