¿Por qué se celebra esta festividad en España?

Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 11 de julio.

Estas son las efemérides del 11 de julio

1767: Nace en Braintree, Massachusetts (Estados Unidos), John Quincy Adams, hijo mayor del presidente John Adams y que más tarde, de 1825 a 1829, se convertirá en el sexto presidente de su país. (Hace 259 años)

1561: Nace en Córdoba el poeta y escritor español del Siglo de Oro, Luis de Góngora y Argote. Exponente máximo de la corriente literaria conocida como "culteranismo" o "gongorismo", que terminarán imitando otros escritores tanto de Europa como de América. Entre sus obras destacadas el poema mayor "Fábula de Polifemo y Galatea", de contenido mitológico. (Hace 465 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1941: Muere en Boar Hill (Reino Unido) Arthur John Evans, arqueólogo británico, descubridor del bello Palacio de Cnosos de estilo minoico en la isla de Creta, construido hacia el 2000 a. C. (Hace 85 años)

1909: Fallece en Washington (EE.UU.) Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense, que aportó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. (Hace 117 años)

1593: Fallece en Milán (Italia) el pintor manierista Giuseppe Arcimboldo, conocido por tener una serie de cuadros en los que objetos naturales conforman la figura humana. (Hace 433 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de John Quincy Adams en 1767, ya que se convirtió en el sexto presidente de Estados Unidos, desempeñando un papel crucial en la historia del país y en su desarrollo político.