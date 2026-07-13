Confirmado | En agosto, Colombia, Venezuela y Paraguay negarán el ingreso y la salida al país a los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. (Representación creada con IA)

Con la llegada de agosto, muchas personas comienzan a organizar viajes internacionales y revisan si tienen toda la documentación necesaria para salir del país o ingresar a su destino. Entre los controles más importantes figura la vigencia del pasaporte, ya que un documento vencido o que no cumpla los requisitos migratorios puede impedir el viaje.

Se trata de normas migratorias permanentes que las autoridades aplican desde hace años y que también son verificadas por las aerolíneas antes del embarque.

Pasaporte vencido: qué ocurre en Colombia, Venezuela y Paraguay

Las autoridades migratorias de Colombia, Venezuela y Paraguay exigen que los viajeros presenten un pasaporte vigente cuando ese documento es obligatorio para ingresar o salir del país. Si el pasaporte está vencido o no cumple con los requisitos establecidos, la persona puede ser rechazada durante el control migratorio o incluso antes, en el mostrador de la aerolínea.

En Colombia, la autoridad migratoria exige un pasaporte válido y vigente para quienes deben utilizar este documento en sus viajes internacionales. Además del estado del pasaporte, los agentes pueden verificar otros requisitos, como visas cuando correspondan y la documentación exigida por el país de destino.

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros deben contar con un pasaporte vigente. Para turistas extranjeros, las autoridades indican además que el documento debe conservar una vigencia superior a tres meses al momento del ingreso.

En Paraguay, la Dirección Nacional de Migraciones solicita que quienes ingresen o salgan del país presenten un documento de viaje vigente. En el caso de ciudadanos de países del Mercosur, pueden aplicarse los acuerdos regionales que permiten viajar con el documento de identidad en determinados desplazamientos.

ChatGPT - creada con IA

Cuáles son los motivos más frecuentes por los que pueden negar un viaje internacional

Además de un pasaporte vencido, existen otras situaciones que pueden impedir el embarque o el ingreso a un país. En muchos casos, el primer control se realiza en el check-in de la aerolínea, que debe comprobar que el pasajero cumple con los requisitos exigidos por el destino.

Entre los motivos más habituales se encuentran:

Pasaporte vencido o sin vigencia suficiente según las reglas del país de destino.

Documento deteriorado , con datos ilegibles o daños importantes.

Falta de páginas libres para los sellos migratorios cuando son necesarias.

Diferencias entre los datos del pasaporte y los del pasaje o la reserva.

Ausencia de visas u otros permisos obligatorios para ingresar al país de destino.

Antes de viajar, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la vigencia del pasaporte y consultar los requisitos específicos del país al que se pretende ingresar, ya que las condiciones pueden variar según la nacionalidad del viajero y los acuerdos internacionales vigentes.