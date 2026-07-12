Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 12 de julio .

Estas son las efemérides del 12 de julio

1904: En Parral, Chile, nace Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, que será más conocido como el poeta Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971 y autor, entre otras, de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada". (Hace 122 años)

1884: Nace en Livorno (Italia), Amadeo Modigliani, pintor y escultor italiano, que pertenecerá a la denominada Escuela de París. Destacará por la elegancia y simplicidad de sus retratos y desnudos femeninos y serán característicos los rostros ovalados que le harán tan popular. (Hace 142 años)

1852: En la ciudad de Buenos Aires (Argentina) nace Hipólito Yrigoyen, que será político argentino y figura destacada de la Unión Cívica Radical y Presidente de la Nación Argentina en dos mandatos (1916 - 1922 y 1928 - 1930), siendo el primer presidente de la historia argentina en ser elegido por sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. En 1930 será depuesto por el primer golpe de estado de la Argentina contemporánea. (Hace 174 años)

1817: Nace en Concord, Massachussets (EE.UU.) Henry Thoreau, escritor, filósofo, hombre de gran conciencia medioambiental y pionero de la ecología. (Hace 209 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1536: Muere en Basilea (Suiza) el humanista, filósofo y teólogo holandés Desiderius Erasmus, conocido como Erasmo de Rótterdam, autor de importantes obras en latín en las que trató de unir el humanismo clásico con la dimensión espiritual. Su obra más influyente es "Elogio de la locura", donde retrata con ironía la Europa del XVI. (Hace 490 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Pablo Neruda en 1904, ya que su obra literaria, incluida "Veinte poemas de amor y una canción desesperada", lo consagró como uno de los poetas más influyentes del siglo XX, obteniendo el Premio Nobel de Literatura en 1971.