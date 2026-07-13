La apuesta busca transformar la manera en que se despliegan y operan las redes móviles. Con menores gastos de infraestructura y procesos automatizados, el nuevo dueño de Movistar pretende mejorar cobertura, eficiencia y capacidad de competencia dentro del mercado mexicano.

El negocio de las telecomunicaciones en México estaría a punto de entrar en una nueva etapa de competencia. La compañía detrás de Movistar comenzó a impulsar una estrategia enfocada en inteligencia artificial y antenas de menor costo para enfrentar el dominio de Telcel, propiedad del magnate Carlos Slim.

Se tambalea el dominio de Carlos Slim: la nueva estrategia de Movistar México para desafiar a Telcel

El proyecto apunta a operar redes más eficientes sin depender de inversiones tan elevadas como las que históricamente realizaron los grandes operadores de telecomunicaciones. La estrategia coloca a Movistar en una nueva etapa de competencia directa contra Telcel, especialmente en un contexto donde el consumo de datos móviles sigue creciendo año tras año.

Fallo histórico de la SCJN contra Carlos Slim: el magnate deberá pagar un fortuna a dos de sus empleados (foto: archivo).

La compañía apostará por sistemas de inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de su red móvil. De esta manera, dicha tecnología permitirá detectar fallas, administrar recursos y mejorar el rendimiento de las antenas en tiempo real .

Con este modelo, la empresa busca reducir costos operativos y acelerar la expansión de sus servicios en distintas zonas del país. La automatización también ayudará a disminuir tiempos de respuesta ante problemas técnicos.

Antenas más económicas, igual de efectivas

La empresa buscará utilizar infraestructura más flexible para llegar a regiones donde el despliegue tradicional suele resultar más lento o costoso. El objetivo es aumentar presencia sin elevar demasiado el gasto operativo.

Otro de los ejes centrales del plan es el despliegue de antenas más económicas y sencillas de instalar. Esto permitiría ampliar la cobertura móvil con costos considerablemente menores.

Especialistas del sector consideran que este tipo de tecnología podría modificar la dinámica competitiva del mercado mexicano, especialmente si logra reducir precios y acelerar el acceso a conectividad.

Además, la reducción de costos en infraestructura podría traducirse en planes más atractivos para los usuarios y en una presión mayor para el resto de las compañías del sector.

Cómo esto pone en jaque el imperio de Carlos Slim

A lo largo de los años, Telcel se ha establecido como el líder indiscutible en el ámbito de la telefonía móvil en México, lo cual es atribuible a su amplia cobertura e infraestructura. La compañía mantiene una posición fundamental en el mercado nacional de telecomunicaciones.

La nueva estrategia de Movistar tiene como objetivo capitalizar esta transformación tecnológica para ganar terreno frente al negocio que dirige Carlos Slim.

No obstante, a pesar de que la compañía de Carlos Slim sigue dominando el mercado, el surgimiento de modelos más eficientes y económicos podría dar lugar a una nueva contienda dentro del sector de telecomunicaciones en México.

Por otro lado, la llegada de herramientas fundamentadas en inteligencia artificial y métodos operativos más asequibles ha comenzado a alterar las pautas de competencia entre las distintas empresas del sector.