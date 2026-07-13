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El transporte público en la Ciudad de México experimenta un cambio silencioso pero constante. El Metro y Metrobús han potenciado campañas de educación cívica que persiguen reestructurar la convivencia diariamente en vagones y unidades densamente ocupadas, concentrándose en un aspecto tan cotidiano como la mochila.
La consigna de las autoridades del transporte público es diáfana: desembarazar la mochila para optimizar la movilidad, disminuir accidentes y honrar el espacio compartido. No se trata de sanciones, sino de una “ley no escrita” que hace un llamado a la empatía y a la corresponsabilidad de millones de usuarios en el año 2026.
Metro y Metrobús: una norma única, un mensaje claro y unificado
Metrobús CDMX ha implementado la campaña “Por un Metro más seguro y eficiente”, donde se exhorta a los usuarios a abstenerse de transportar mochilas en la espalda o en el pecho y a no dejarlas en el suelo en estaciones y vehículos. Esta iniciativa busca prevenir golpes, empujones y obstrucciones en momentos de alta afluencia.
El Metro de la CDMX se ha sumado a esta iniciativa, promoviendo la difusión de mensajes en el interior de los vagones: “Con el objetivo de mejorar su comodidad y movilidad en el interior del vagón, se recomienda llevar su mochila al frente al abordar el tren”. El objetivo de esta medida es claro: optimizar el tránsito de personas en espacios reducidos.
Convivencia y seguridad: cuidado de los espacios comunes
Dentro del marco de esta cultura de viaje responsable, las autoridades recomiendan:
- Resguardar pertenencias como celulares, audífonos, carteras y paraguas.
- No tirar basura ni rebasar la línea de seguridad.
- Permitir salir antes de entrar al vagón.
La mochila en la parte inferior ya no se considera una simple recomendación para los millones de usuarios del transporte público en la CDMX; a partir de ahora debe ser una práctica común que define con claridad el modo en que se viaja hoy en día en el transporte público capitalino, como en el caso del Metro y el Metrobús.
Ambos sistemas advierten que prácticas que pudieran parecer menores pueden afectar considerablemente la operación diaria. “Obstruir el mecanismo de cierre de puertas daña su funcionamiento. Permite el libre cierre de puertas”, menciona el Metro, enfatizando que tales conductas pueden causar retrasos y riesgos innecesarios.