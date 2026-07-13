Desde julio de 2025, entidades federativas como la Ciudad de México (CDMX), Edomex y Veracruz han implementado módulos especiales para gestionar la CURP biométrica. Uno de los objetivos del Gobierno de México es lograr, a lo largo del tiempo, que este sistema se consolide y se integre al sistema nacional de identificación.

La nueva CURP biométrica tiene como finalidad primordial la eliminación de fraudes y la suplantación de identidades, así como la corrección de errores administrativos que se presentan en la actual CURP o CURP clásica.

Oficial | La CURP biométrica se transformó y ahora es requisito obligatorio para efectuar trámites de salud, bancos y educación

¿Cuándo entrará en vigor la CURP biométrica y en qué casos será obligatoria?

De acuerdo con el Registro Nacional de Población, la obligatoriedad de la CURP biométrica se implementará como identificación oficial a partir de febrero de 2026, según se detalla en el documento del RENAPO.

La CURP biométrica será considerada el único documento de identificación nacional, siendo responsabilidad de las organizaciones tanto públicas como privadas su aceptación.

Sin embargo, se prevé establecer un esquema gradual con el propósito de mitigar efectos adversos sobre los trámites y evitar el colapso en los módulos de atención al ciudadano.

La CURP biométrica será imprescindible en los siguientes contextos:

Acceso a la salud

Transacciones bancarias y financieras

Sistema de educación

¿Dónde y cómo tramitar la CURP biométrica?

Procedimiento puede llevarse a cabo en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil, disponibles en diversas entidades del país. Actualmente, los estados donde este servicio se encuentra en operación son:

Veracruz (incluyendo municipios como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica).

Ciudad de México (CDMX).

Estado de México.

¿Cómo solicitar una cita para realizar el trámite?

El Gobierno Federal ha implementado un portal oficial con el fin de facilitar la programación eficiente de citas, accesible en el siguiente enlace: citas.renapo.gob.mx

Confirma tu cita y conserva el comprobante.

Accede al portal y selecciona “CURP biométrica”.

Selecciona la fecha y hora que desees.

Completa el formulario con tus datos personales.