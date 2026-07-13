Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 13 de julio en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 13 de julio

100aC: Nace en Roma, Cayo Julio César, líder militar y político de la etapa final de la República de Roma. Sus conquistas extenderán el dominio romano hasta el Océano Atlántico. Su éxito provocará envidias y rencores de la aristocracia romana que traerán la guerra civil y culminarán con su asesinato en la curia del Senado en 44 aC. (Hace 2126 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1954: Muere en Coyoacán (México) Frida Kahlo, destacada pintora mexicana de estilo personal con elementos expresionistas y surrealistas. (Hace 72 años)

1936: En España, José Calvo Sotelo, líder de la oposición, es asesinado por guardias de asalto como represalia al asesinato del teniente José Castillo por un pelotón de cuatro falangistas. Este asesinato será uno más de los muchos detonantes de la guerra civil española. (Hace 90 años)

1793: En París (Francia), Jean-Paul Marat muere asesinado en la bañera por Charlotte Corday, una partidaria de los girondinos. Marat había exigido en la Convención que se liquidara a los girondinos. (Hace 233 años)

1024: Fallece en el castillo de Grona, Alemania, Enrique II, rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bondadoso con sus súbditos. Con su muerte sin descendencia, la casa de Sajonia pierde el cetro imperial. La Iglesia canonizará a este emperador en 1146 y a su esposa Cunegunda en 1200. (Hace 1002 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Cayo Julio César en 100 aC, ya que fue un líder militar y político clave cuya influencia y conquistas no solo expandieron el dominio romano, sino que también desencadenaron conflictos internos que llevaron a la guerra civil y su posterior asesinato, marcando el fin de la República de Roma.