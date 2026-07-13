En una resolución trascendental, el máximo tribunal del país ha afectado notablemente a la industria de las telecomunicaciones: las compañías telefónicas asumirán responsabilidad civil ante el robo de números de teléfono de sus clientes por negligencia.

El incidente que activó esta decisión se relaciona con un caso en el que AT&T emitió una tarjeta SIM duplicada a un individuo no autorizado, omitiendo la aplicación adecuada de procedimientos de verificación de identidad. Esto conllevó consecuencias devastadoras para la víctima: pérdida del control sobre su línea, acceso ilícito a cuentas bancarias, afectación de su privacidad y la difusión de imágenes íntimas sin su autorización.

La Suprema Corte resolvió en contra de las telefónicas y ratificó que tendrán que resarcir a los clientes que se encuentren en esta condición

El fraude que dejó a una usuaria sin teléfono, dinero ni privacidad

El incidente que ascendió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inició a partir de un procedimiento que en teoría debería considerarse estándar: la reposición de una tarjeta SIM. No obstante, AT&T llevó a cabo el trámite sin haber realizado una validación adecuada sobre la identidad del solicitante. Este descuido permitió que un individuo no autorizado ejerciera control absoluto sobre el número telefónico de la víctima.

Con este acceso, el agresor logró interceptar mensajes de texto, recibir códigos de verificación en dos pasos y acceder sin impedimentos a cuentas bancarias, redes sociales y correos electrónicos. Adicionalmente, obtuvo y dispersó fotografías íntimas de la persona afectada.

Ante el tribunal, la empresa no presentó registros del trámite, documentación verificable, ni firmas o fotografías que acreditaran su diligencia.

El tribunal de mayor jerarquía determinó que dicha omisión se considera una forma de negligencia y que la empresa de telecomunicaciones no cumplió con su deber de salvaguardar la seguridad digital de sus clientes.

La decisión evidencia la importancia de la responsabilidad de las compañías en la protección de la información personal de sus usuarios.

Qué es el SIM swapping y por qué tu número de teléfono es un objetivo clave para los delincuentes

Este tipo de ataque tiene un nombre: SIM swapping. Consiste en convencer —o engañar— a una empresa telefónica para que transfiera un número activo a una nueva tarjeta SIM controlada por el atacante . En el momento en que eso sucede, la víctima experimenta una pérdida repentina de señal y, sin darse cuenta, ha otorgado acceso a casi toda su identidad digital.

El motivo es evidente: el número de celular ha dejado de ser simplemente un medio de comunicación. En la actualidad, actúa como la llave maestra de la vida en línea. Los bancos lo emplean para enviar códigos de confirmación, las plataformas exigen su uso para la recuperación de contraseñas y los sistemas de autenticación de dos pasos dependen de él.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó en la resolución: quien controla el número de teléfono, controla el acceso a la banca digital, las redes sociales, el correo electrónico y numerosos servicios adicionales. Por esta razón, la Suprema Corte determinó que las compañías telefónicas tienen una obligación reforzada de garantizar la protección de dicho dato.

La resolución no se limita a una condena específica hacia una empresa. Establece parámetros que son aplicables a toda la industria y abre la posibilidad de que otros usuarios en situaciones similares reclamen una reparación integral del daño, lo cual puede incluir compensación monetaria, reparación por daño emocional y reconocimiento de las afectaciones al honor y la privacidad.

Para que una demanda pueda ser viable, la clave radica en demostrar que la empresa actuó con negligencia: esto incluye no haber implementado protocolos adecuados para la validación de identidad, no haber conservado registros verificables del trámite o haber fallado en sus sistemas de control.

Cabe destacar que especialistas prevén que esta decisión provocará tanto el surgimiento de nuevas demandas como la implementación de cambios significativos en los procedimientos de seguridad que las operadoras aplican al momento de solicitar la reposición de una SIM.