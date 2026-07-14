La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 14 de julio de 2026 en México es de 12.39 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.28%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.4 pesos y un mínimo de 12.39 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.43%, pero en el último año registró una variación de -5.90%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista: inició con varias caídas, tuvo un breve repunte a mitad de periodo, volvió a debilitarse y cerró con una leve recuperación, acumulando un descenso neto.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana se situó en 5.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue de 7.31%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es superior a cero. Esto indica que se ha fortalecido en relación con días anteriores, sugiriendo un aumento en su valor frente a otras monedas.

En contraste, si el dato 1 hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja en su cotización, lo que habría generado preocupación entre los inversionistas. La tendencia actual refleja un entorno favorable para el Dólar canadiense y su posible apreciación en los mercados.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que la economía canadiense podría estar mostrando signos de fortaleza, lo que resulta atractivo para los inversores y potencialmente afecta el comercio exterior.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.