El euro presenta una cotización de 20.31 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 17 de abril de 2026, cifras que indican que la moneda bajó un -0.21% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.34 pesos y un mínimo de 20.34 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.27%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron dos días de aumento y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de la caída predominante, hay momentos de recuperación que podrían influir en la dirección futura de la moneda. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.58%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en el Euro podría estar aumentando, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones en los próximos días. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.