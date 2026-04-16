En vísperas de un nuevo fin de semana, se encendieron las alertas climáticas en distintos estados de la República Mexicana ante el avance de tormentas eléctricas que provocarán fuertes lluvias, posible caída de granizo y vientos inestables. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico extendido para las próximas 96 horas y detalló cuáles son las entidades federativas que se verán afectadas por estos fenómenos durante el transcurso del viernes, sábado y domingo. A partir del jueves 16 de abril, una línea seca permanecerá sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, canales de baja presión en el interior y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del oriente, centro y sureste del territorio nacional. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana; manteniendo la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur). Para el viernes 17 de abril, se espera que un nuevo frente frío se aproxime e ingrese al noroeste de la República Mexicana asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, mientras que una línea seca se extienda sobre el noreste del país. Dichos sistemas, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento sobre entidades del norte de México, así como chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por su parte, durante el sábado 18, el nuevo frente frío se extenderá sobre el norte del territorio nacional y continuará asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, mientras que la línea seca prevalecerá sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán rachas fuertes de viento en dichas regiones, además de lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. El SMN pone el foco a su vez en los estados de Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, donde un canal de baja presión en el oriente y sureste mexicano, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México, provocarán precipitaciones de variada intensidad. Para el domingo 19 de abril, el frente frío se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas; chubascos en Tabasco y Campeche, así como lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.