Un anuncio reciente desde el Gobierno de México puso en marcha un proceso que podría redefinir el futuro energético del país. Si bien no se trata de una decisión inmediata, es un paso previo y fundamental que abre interrogantes sobre uno de los debates más sensibles de los últimos años. En medio de la necesidad de fortalecer la soberanía energética, la administración nacional que encabeza Claudia Sheinbaum busca respuestas en un terreno clave: la ciencia. Sin embargo, lo que más llama la atención no es solo el tema en discusión, sino quiénes estarán a cargo de evaluar el camino a seguir. Detrás de esta iniciativa hay ciertas cuestiones que se deben tener en cuenta: los plazos, los actores estratégico y una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. El eje del debate gira en torno a una técnica polémica que divide opiniones tanto en la política como en la comunidad científica. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un grupo de especialistas que tendrá la tarea de analizar la viabilidad de explotar gas no convencional en México, incluyendo el uso del fracking, una técnica que genera debate por su impacto ambiental. El equipo está integrado por académicos y expertos de instituciones clave como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras. Según lo informado, este grupo interdisciplinario contará con dos meses para presentar una primera evaluación. El objetivo es determinar bajo qué condiciones sería viable —o no— avanzar con este tipo de explotación energética en el país. Un punto clave es que no existe aún una decisión tomada sobre el uso del fracking. La mandataria remarcó que el análisis será técnico y científico, y que incluirá incluso a especialistas que han sido críticos de esta práctica. El debate sobre el fracking en México no es nuevo, pero cobra relevancia en un contexto donde el país busca fortalecer su independencia energética. La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum apunta a evaluar si los avances tecnológicos permiten reducir los impactos ambientales asociados. Desde el Gobierno se insiste en que el desarrollo científico evoluciona constantemente, por lo que técnicas antes cuestionadas podrían reconsiderarse bajo nuevas condiciones. En ese sentido, el análisis no se limita solo al gas no convencional, sino que forma parte de un plan energético más amplio. Dentro del grupo de expertos también hay voces vinculadas al estudio del cambio climático y del agua, lo que refleja la intención de incluir distintas perspectivas. Incluso se incorporaron especialistas que han manifestado posturas críticas frente al fracking. Entre los puntos que se evaluarán en esta etapa inicial se destacan: El resultado de este análisis será determinante para definir los próximos pasos. Por ahora, el Gobierno apuesta a una decisión basada en evidencia científica, en un tema que podría tener implicaciones profundas para el futuro energético de México.