El dólar canadiense cotiza a 12.6 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 17 de abril de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.37% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.61 pesos y un mínimo de 12.6 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con cuatro descensos consecutivos al inicio del período. Sin embargo, se observó un ligero aumento en el quinto día, seguido de dos días de estabilidad. A partir de ahí, la moneda se mantuvo sin cambios, lo que sugiere una posible consolidación en su valor tras las fluctuaciones iniciales. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.11%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.36%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia la economía canadiense, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.