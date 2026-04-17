Creditea, plataforma de servicios financieros, delineó una hoja de ruta para los próximos dos años donde estima mantener una expansión de doble dígito en la base de usuarios aprovechando productos como buy now pay later, de acuerdo con el director general, Gustavo Romero. En el marco de la celebración de los 10 años de la empresa, el directivo contó que el crecimiento comenzó a registrarse desde la pandemia; sin embargo, se aceleró en los últimos 18 meses. Este crecimiento llevó a la empresa a registrar un Creditea apuesta por un modelo híbrido que contempla la automatización de procesos masivos, como la atención básica o la evaluación crediticia, combinada con la interacción humana para casos más complejos. “Nuestra visión y objetivo es poder seguirnos consolidando en esta escalera de productos financieros”, dijo Gustavo Romero en entrevista con El Cronista. De cara al futuro, el director general de Creditea explicó que la estrategia estará centrada en el uso intensivo de tecnología, particularmente inteligencia artificial, para escalar operaciones y mejorar la experiencia del cliente y, en paralelo, mantener la experiencia de contacto humano. “Poder tener esta tecnología para atender de mejor manera, más rápido al usuario, pero no deshacernos de ese contacto humano”, mencionó. Creditea apuesta por un modelo híbrido que contempla la automatización de procesos masivos, como la atención básica o la evaluación crediticia, combinada con la interacción humana para casos más complejos. Además, trabaja en el uso de datos alternativos para ampliar el acceso al crédito que, para Romero, es un factor clave en un país donde la inclusión financiera sigue siendo limitada. A nivel global, el grupo suma cerca de dos millones de usuarios, con México como uno de los principales motores de crecimiento. Aunque la competencia continúa creciendo, en un campo de juego con más de 1,000 jugadores en el país, la compañía busca consolidarse como una opción relevante. “Al haber más competencia nos implica mayor reto de poder elevar los estándares, tener productos acorde a las necesidades de los clientes”, dijo. En paralelo al crecimiento de usuarios, Creditea también prepara una expansión en su oferta de crédito. Actualmente, su línea tradicional alcanza hasta 70,000 pesos, pero ya permite a clientes con buen historial acceder a montos de hasta 100,000 pesos. Hoy, alrededor del 15% de su base ya cuenta con estos límites ampliados, y el objetivo es extender gradualmente este beneficio a más usuarios, incluidos nuevos clientes.