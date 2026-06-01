El dólar canadiense presenta una cotización de 12.56 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 1 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.58 pesos.

En la última semana, el mercado del Dólar canadiense subió 0.25%, pero en el último año cayó -6.85%, indicando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense registró una baja inicial de varios días, luego un repunte sostenido y un leve retroceso final, dejando un balance general cercano a la estabilidad pese a la volatilidad.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.53%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un dato de -1 aparentemente favorable. Esto indica que la moneda ha ganado valor, impulsada por factores económicos sólidos.

Esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía del país y una posible atracción de inversiones.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".