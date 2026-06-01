El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este domingo, 31 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 01.53 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 77 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 15.513° y una longitud de -95.004°.

Se registra terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en oaxaca (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas; no usar ascensores; evacuar por rutas seguras al finalizar el sismo y seguir información oficial.