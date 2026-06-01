El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este domingo, 31 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 00.49 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 82 km al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 18.7 kilómetros, latitud de 15.467° y una longitud de -94.993°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Al finalizar, se recomienda cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin correr, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial.