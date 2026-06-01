El euro cotiza a 20.21 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 1 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.23 pesos y un mínimo de 20.23 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 0.43%, mientras que en el último año retrocedió -7.56%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Euro registró caídas iniciales, un repunte marcado a mitad de periodo con tres avances seguidos y oscilaciones posteriores, cerrando prácticamente sin variación neta.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 5.83%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un incremento respecto a los días pasados. Este aumento sugiere una recuperación del Euro frente a otras monedas en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría un debilitamiento de la moneda. La tendencia actual podría ser un indicio de la confianza en la economía europea.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.