Tras el cierre del periodo vacacional de Semana Santa, las familias mexicanas ya consultan el calendario escolar en busca de los próximos descansos. Una de las dudas más frecuentes para este mes es si el 30 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Niño y la Niña, habrá suspensión de labores en las escuelas de nivel básico. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta festividad no está catalogada como un día de descanso obligatorio. Por lo tanto, el próximo jueves 30 de abril de 2026, los planteles de preescolar, primaria y secundaria deberán operar con normalidad, aunque la fecha destaca como una jornada de reflexión y conmemoración en todo el país. Aunque la SEP no establece una suspensión generalizada, el calendario administrativo permite que cada institución educativa organice festivales o eventos especiales. Esto significa que la asistencia y el tipo de actividades dependerán directamente de la planeación interna de cada escuela, por lo que se recomienda a los tutores mantenerse en contacto con los directivos de su zona. La gestión actual de la dependencia, encabezada por Mario Delgado, ha enfatizado que estas fechas conmemorativas son esenciales para el desarrollo socioemocional de los alumnos. No obstante, al caer en jueves, la jornada se mantiene como un día hábil para cumplir con el programa académico vigente antes de entrar de lleno a los puentes oficiales de mayo. Si bien el 30 de abril no representa un descanso, los estudiantes tendrán una agenda cargada de pausas durante las semanas siguientes. El primer gran respiro ocurrirá el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, seguido por el lunes 5 de mayo en conmemoración de la Batalla de Puebla, lo que generará fines de semana largos para el sector educativo. Además de los feriados nacionales, el calendario contempla: Estas fechas son las últimas paradas oficiales antes de la recta final del ciclo escolar, que incluye la descarga administrativa y el registro de calificaciones en el mes de julio. Es fundamental que los padres de familia tomen previsiones, ya que las sesiones de CTE implican la suspensión total de clases para los alumnos. Mantenerse informado sobre el cronograma oficial de la SEP permite una mejor organización de las actividades domésticas y laborales durante el cierre del año lectivo 2025-2026. El Día del Niño se celebra en México como una festividad que busca alegrar y honrar a los más pequeños. Las escuelas organizan actividades especiales, como juegos y presentaciones artísticas, donde los niños pueden disfrutar de un día diferente y divertido. Esta celebración se convierte en una oportunidad para que los niños muestren sus talentos y compartan momentos especiales con sus compañeros, creando un ambiente de alegría y camaradería. Además de la celebración, el Día del Niño es un momento de reflexión sobre los derechos de los niños. Organizaciones y entidades aprovechan esta fecha para concienciar sobre temas como la educación y el bienestar infantil. Este día reafirma el compromiso de la sociedad con la infancia, recordando la importancia de garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para que cada niño pueda crecer y desarrollarse plenamente.