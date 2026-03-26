Un diagnóstico nacional encendió las alertas en el sistema educativo: problemas de salud bucal, peso y visión afectan a millones de estudiantes. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmaron que se logró “un registro de 9.2 millones de niñas y niños en más de 77 mil escuelas”, evidenciando la magnitud del problema. Los datos recogidos y publicado por el Gobierno de México revelaron una situación crítica en salud bucal en las escuelas de México. “La prevalencia de caries en más de la mitad de la población infantil, con más de 5 millones de niñas y niños que requieren atención oportuna”, obligó a implementar acciones inmediatas en escuelas públicas del país. Ante este panorama, el Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la SEP y el IMSS, activó una estrategia nacional enfocada en la prevención. Como parte de la respuesta, se anunció la entrega de insumos básicos, ya que “los casi 4 millones de cepillos dentales serán distribuidos en las escuelas rurales y de mayor rezago”. La intervención forma parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que articula acciones entre salud y educación para atender a la niñez desde un enfoque integral. El titular de la SEP destacó que esta política “representa un acto de justicia al unir el derecho a la salud con el derecho a la educación”. El programa no solo atiende la salud bucal, sino que contempla revisiones completas para detectar riesgos en etapas tempranas. De acuerdo con las autoridades, incluye “promoción de hábitos saludables, medición de peso y talla, evaluación de agudeza visual y salud bucal”, con brigadas que recorren escuelas en todo el país. Como parte clave de esta respuesta, se concretó la donación de insumos esenciales para reforzar hábitos de higiene. El IMSS informó que la aportación “consta de 50 mil 500 cajas con 80 cepillos dentales diseñados especialmente para uso infantil”, facilitando su distribución masiva. Los entes gubernamentales subrayaron que estos materiales permitirán aplicar de inmediato lo aprendido en las aulas. “Se entregarán cepillos dentales a las y los estudiantes, con el objetivo de que apliquen de inmediato los conocimientos adquiridos”, explicó el director general del IMSS. Se destacó que el trabajo en campo permitirá canalizar casos que requieran atención médica. “Las brigadas de salud identifican problemas desde etapas tempranas, lo que facilita canalizar a las y los menores para su atención”, consolidando así una estrategia preventiva de alcance nacional.