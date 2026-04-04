La Secretaría de Educación Pública, SEP, confirmó que médicos internacionales podrán ejercer legalmente en México durante el Mundial 2026 gracias a la expedición de cédulas profesionales temporales. La medida aplica exclusivamente a quienes participen en la cobertura médica de la Copa del Mundo. El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que esta acción busca garantizar atención médica adecuada durante el evento deportivo más importante en el fútbol: “este mecanismo garantiza que las selecciones participantes cuenten con especialistas acreditados conforme a la normatividad mexicana”. La expedición de cédulas profesionales temporales permite que personal médico de distintas selecciones ejerza en territorio mexicano de forma legal y regulada durante la competencia, bajo estándares definidos por las autoridades. Este esquema asegura que los equipos cuenten con atención profesional certificada, alineada con la normativa mexicana y respaldada por procesos tecnológicos que validan la autenticidad de cada acreditación. La decisión forma parte de la preparación institucional rumbo al Mundial 2026. Según la SEP, era necesario establecer un mecanismo legal que permitiera a médicos extranjeros ejercer sin contratiempos durante un evento internacional de alta exigencia. También responde a la necesidad de garantizar atención médica inmediata y especializada a las selecciones. Esto cobra relevancia en un torneo donde los tiempos de respuesta y la calidad del servicio pueden ser determinantes. Finalmente, la medida refleja avances en modernización administrativa. La SEP destacó que el proceso es ágil, seguro y verificable, lo que fortalece la confianza internacional y posiciona a México como un anfitrión preparado para eventos globales.