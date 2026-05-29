El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó la llegada de tormentas eléctricas al país a partir del viernes 29 de mayo, que impactarán en distintos estados con fuertes lluvias y posible caída de granizo.

Durante los próximos tres días, los ciudadanos que residan en las entidades federativas en alerta, tanto por precipitaciones como por bajas temperaturas, deberán tomar todos los recaudos al respecto para evitar estragos.

Llegan una tormenta con lluvias muy fuertes a partir del viernes

El SMN pronosticó chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes desde este viernes 29 al domingo 31 de mayo en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la Península de Yucatán.

En las próximas tres horas se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en entidades del sur y sureste de México además de la Península de Yucatán. Conagua

Esto debido a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical núm. 2 al sur de Oaxaca y Guerrero, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe originarán.

Además, durante el viernes una nueva onda tropical se aproximará a la Península de Yucatán y para el fin de semana podría generar una perturbación al sureste de Quintana Roo, incrementando la probabilidad de lluvias, viento y oleaje elevado.

Pronóstico del SMN para el viernes 29, para los 27 estados

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50–75 mm): Chiapas (centro, este y sur), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25–50 mm): Oaxaca (sur).

Intervalos de chubascos (5–25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1–5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Colima.

Pronóstico Noroeste y Norte de México – 29 de mayo de 2026

Para el período de 06:00 a 09:00 horas, el SMN pronostica:

Lluvias con chubascos dispersos en Chihuahua

Casas Grandes

Juárez

Cuauhtémoc

la ciudad de Chihuahua.

Las condiciones meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana. Conagua

Rachas de viento de 40 a 60 km/h

Baja California

Chihuahua.

Bancos de niebla

Baja California

Sinaloa

Durango

Se prevé persistan durante las próximas tres horas y podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros.

Alerta meteorológico para CDMX y Estado de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta a la población de la Ciudad de México y el Estado de México sobre la presencia de bancos de niebla que se espera prevalezcan durante las próximas tres horas.

Con capacidad de reducir significativamente la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros.

Si bien el cielo se presenta despejado a parcialmente nublado, con ambiente fresco a templado y sin lluvia en este período, se recomienda extremar precauciones al conducir y en actividades al aire libre debido a las condiciones brumosas.

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